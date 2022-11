Asensio treina e deixa Luis Enrique tranquilo para a estreia da Espanha na Copa do Mundo

Publicidade

O técnico Luis Enrique teve uma boa notícia, neste sábado, durante o segundo treino da Espanha, em Doha, no Catar. Marco Asensio, atacante do Real Madrid, participou normalmente das atividades e não preocupa para a estreia da seleção na Copa do Mundo, contra a Costa Rica, na quarta-feira, às 13h (de Brasília), em Al Thumama.

Leia também Camisas usadas pelos jogadores da Argentina na Copa serão leiloadas em app

O atleta, um dos destaques na vitória espanhola, por 3 a 1, no amistoso diante da Jordânia, na quinta-feira, sentiu dores musculares, fez tratamento de fisioterapia, ganhou um dia de descanso e mostrou-se pronto para atuar neste início de Mundial.

Marco Ansensio, atacante do Real Madrid, treinou normalmente após sentir dores e não preocupa para a Copa. Foto: EFE/ Mariscal

Já Hugo Guillamón, jogador do Valencia, continuou seu trabalho de recuperação, ao fazer uma corrida acompanhado de um auxiliar de Luis Enrique.

O treinador ainda aguarda a chegada de Alejandro Balde, do Barcelona, que estava com a seleção sub-21 e encontrará a delegação em Doha. Ele vai substituir Gayá, cortado após sofrer um entorse no tornozelo direito durante treino já no Catar.

A Espanha está no Grupo E e estreia na quarta-feira, contra a Costa Rica. No dia 27, encara a Alemanha, e fecha a primeira fase diante do Japão, no dia 1º de dezembro.