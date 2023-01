Assaltantes da casa de Marquinhos, do PSG, são condenados à prisão na França

Dois homens foram condenados a penas de prisão e um terceiro acusado foi absolvido por um tribunal correcional de Versalhes nesta quarta-feira pela participação, em março de 2021, em um assalto à casa da família do zagueiro brasileiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain.

Amir E., um egípcio de 24 anos, atualmente preso por outro caso e que não compareceu à audiência, foi condenado a sete anos de prisão por roubo com violência, sequestro e associação criminosa. Os juízes também decidiram por sua deportação do território francês após o cumprimento da pena.

Samba G., de 30 anos, foi condenado a cinco anos de prisão por porte ilegal de armas e associação criminosa. Os investigadores suspeitavam que ele era a pessoa que forneceu o veículo que serviu para os assaltantes chegarem à casa da família de Marquinhos.

Dois homens foram condenados à prisão por assalto realizado em 2021, que teve como alvo a casa de Marquinhos, do PSG Foto: Noushad Thekkayil / EFE

Um terceiro acusado, François S., de 30 anos, julgado por roubo com violência, sequestro e associação criminosa, foi absolvido.

Em 14 de março de 2021, no dia da partida entre Paris Saint-Germain e Nantes, no estádio Parque dos Príncipes, assaltantes invadiram a casa de familiares do pai de Marquinhos em Les Yvelines, na periferia da capital francesa.

O pai do jogador, que estava em casa com duas filhas, foi agredido. Durante o assalto, os agressores ainda roubaram dinheiro em espécie e bolsas de luxo.

Um jovem de 17 anos, que esteve envolvido no caso, foi condenado por um tribunal de menores em setembro do ano passado a cumprir dois anos de prisão.

No mesmo dia do assalto, o argentino Ángel Di María, então jogador do PSG, também teve sua residência invadida em Neuilly, zona oeste da capital. Quatro pessoas estão sendo julgadas pelo caso.