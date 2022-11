Publicidade

Com um gol no fim da partida, a Costa Rica venceu o Japão por 1 a 0, neste domingo, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo do Catar. Com o resultado, ambos somam três pontos e se igualam à Espanha. Já os alemães ainda não pontuaram, mas seguem vivos para buscar a classificação às oitavas de final.

O triunfo da Costa Rica embolou o Grupo F. Caso a Alemanha vença a Espanha, as quatro seleções da chave vão para a última rodada com chance de avançar na competição.