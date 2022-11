Publicidade

Pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo, Inglaterra e Estados Unidos empataram por 0 a 0 no Estádio Al Bayt, em Al Khor, nesta sexta-feira, 25.

Com o resultado, os ingleses permanecem na liderança da chave e os americanos continuam sem ganhar na competição. Com dois empates e dois pontos conquistados, a equipe do técnico Gregg Berhalter será obrigada a vencer o Irã, na próxima terça-feira, para avançar aos mata-matas.

