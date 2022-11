Assista aos melhores momentos e gols de Argentina 2 x 0 México na Copa do Mundo

Publicidade

Foi com muita tensão, mas a Argentina conseguiu a primeira vitória na Copa do Mundo do Catar. Na segunda rodada do grupo C, os argentinos contaram com um gol de Messi e outro de Enzo Fernández para vencer o México, por 2 a 0, e seguir viva no Mundial de 2022. Confira a tabela do Mundial no Estadão.

Com o gol marcado na partida deste sábado, Messi igualou Maradona como o segundo maior artilheiro da Argentina na história das Copas do Mundo, com oito gols. O primeiro lugar da artilharia, no entanto, ainda é do atacante Gabriel Batistuta, que foi as redes em 10 oportunidades ao longo de 12 partidas do torneio.