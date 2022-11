Assista aos melhores momentos e gols de Croácia 4 x 1 Canadá na Copa do Mundo

Publicidade

Alphonso Davies marcou o primeiro gol do Canadá em Copas do Mundo, mas não teve muita utilidade. A alegria do feito alcançado por, com um minuto e sete segundos de jogo contra a atual vice-campeã Croácia, foi arruinada pela derrota por 4 a 1 exibida. O resultado determinado por dois gols de Kramaric, um de Livaja e um do Majer eliminou a valente seleção norte-americana, que entrou em campo cheia de confiança injetada pelo técnico John Herdman, protagonista de grande polêmica nos dias anteriores ao jogo após cravar que seu time sairia vencedor.

Leia também Croácia ofusca gol histórico, responde provocação com goleada e elimina Canadá da Copa do Mundo

Os canadenses não somaram nenhum ponto nas duas primeiras rodadas, assim como na campanha da primeira e até então única participação, em 1986. Podem chegar no máximo a três pontos, portanto não existe a maior possibilidade de se colocarem entre os dois primeiros do Grupo F, uma vez que Croácia e Marrocos, líder e vice-líder, respectivamente, têm quatro pontos. A Bélgica, dona do terceiro lugar e adversária dos croatas na última rodada, tem três.