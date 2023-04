Assistente que deu cotovelada em Robertson é afastado preventivamente na Inglaterra

O árbitro assistente Constantine Hatzidakis está preventivamente afastado dos jogos no Campeonato Inglês enquanto a comissão der arbitragem da Premier League avalia uma “punição exemplar” após ele desferir uma cotovelada em Robertson, do Liverpool.

Hatzidakis foi flagrado por uma câmera da Sky Sports no jogo de domingo, em Anfield, entre Liverpool e Arsenal, desferindo o golpe no jogador do time da casa no intervalo e já foi avisado nesta segunda-feira que não será mais selecionado para as partidas na Inglaterra.

“PGMOL (Liga de Árbitros da Premier League) não designará Constantine Hatzidakis em competição nenhuma enquanto dá prosseguimento à investigação sobre o incidente que envolveu o assistente de árbitro e o defensor do Liverpool Andrew Robertson em Anfield”, informou a entidade.

Andrew Robertson levou uma cotovelado do bandeirinha Constantine Hatzidakis durante jogo entre Liverpool e Arsenal. Foto: Nick Potts/ AP

O jogador reclamou bastante do golpe sofrido pelo assistente e a Federação Inglesa abriu um processo de investigação para avaliar qual punição dará a Constantine Hatzidakis. A PGMOL já adiantou que buscará uma punição “exemplar.”

O auxiliar acertou o rosto do jogador ao fim do primeiro tempo no centro do gramado quando o jogador foi reclamar de algo que não teria gostado da arbitragem.