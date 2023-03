Associações recebem investimento de R$ 630 mil para incentivar jovens no esporte

Cinco associações esportivas receberão neste ano um aporte de R$ 630 mil para incentivar e ampliar as oportunidades de jovens praticarem esporte no Brasil. Fundação Gol de Letra, Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça, Associação e Apoio a Criança em Risco (Acer-Brasil), Rise-Up International Inc. e Centro Esportivo e Educacional Jorginho - Bola Pra Frente serão as primeiras a serem agraciadas pelo apoio da Betfair, principal bolsa de apostas do mundo.

O projeto foi batizado de Esporte Futuro e tem projetos a longo prazo no Brasil. A meta central pretende ser alcançada até 2030. O objetivo é impactar positivamente a vida de 10 milhões de pessoas, por meio da força do esporte e do lazer, usando as habilidades de seus funcionários e o alcance da marca. Os sites de apostas estão diretamente ligados ao futebol no País. Eles patrocinam clubes da Série A e B do Brasileiro. E aguardam a regulamentação do jogo pelo governo brasileiro.

“À medida que aumentamos nossas operações e presença no Brasil, tornou-se cada vez mais evidente que a Betfair está bem posicionada para fazer mais pelas comunidades locais”, disse Sue Hammett, Diretora Internacional de responsabilidade social da Flutter International, controladora da Betfair. “Por meio do projeto ‘Esporte Futuro’, podemos fazer nossa parte na construção de um Brasil mais feliz e saudável e é por isso que estamos muito satisfeitos em fazer parceria com essas cinco associações esportivas, cada uma delas com um trabalho fantástico em suas comunidades locais.”

A Betfair é uma plataforma virtual de apostas esprotivas. Foto: Dado Ruvic/ Reuters

A intenção da marca não é limitar suas ações às cinco primeiras associações escolhidas no lançamento do projeto. Outros grupos poderão ser selecionados. Nos próximos meses, será possível indicar outras associações pelo site globalgiving.org/esportefuturo/. Haverá um processo rigoroso para garantir que o dinheiro seja destinado a instituições beneficentes.

“Para o próximo ano, gostaríamos de ter nossa comunidade brasileira da Betfair envolvida em incentivar as associações a se candidatarem a uma bolsa, e que desempenhem um papel importante no processo de seleção”, acrescentou Hammett. “O esporte e o lazer são um dos nossos principais temas no pilar Faça Mais do nosso Plano de Impacto Positivo para investir na comunidade, e queremos garantir que os projetos que mais precisam de apoio possam ter acesso ao financiamento da subvenção. Apoiamos projetos que melhoram a saúde e o bem-estar por meio do esporte de base. Todos os projetos que se enquadrem nesses temas serão considerados para bolsas futuras.”

A controladora da empresa de apostas esportivas investiu em 2022 aproximadamente R$ 25 milhões em projetos sociais espalhados pelo mundo. Neste ano, após o forte terremoto que abalou Turquia e Síria, a marca doou R$ 950 mil para ajudar no resgate de vítimas.