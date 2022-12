Cléber, do Ceará, é pego no doping e suspenso preventivamente

O São Paulo vem trabalho forte para contratar um novo centroavante para revezar na função com o titular Calleri em 2023. Um dos alvos, Cléber, do Ceará, está saindo da pauta após revelar nesta segunda-feira que foi flagrado no doping pela substância Tamoxifeno, utilizada para câncer de mamas, e ter sido afastado preventivamente.

O remédio também é bastante conhecido entre os atletas que buscam a suplementação hormonal para favorecer o desenvolvimento de sua musculatura - ganhar força para as competições. O jogador de 26 anos, contudo, nega ter conhecimento da utilização da substância.

“Fui tomado de surpresa esta semana ao receber um comunicado da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (BCD) sobre a presença de uma substância proibida nas amostras da minha urina coletada em novembro deste ano. A substância identificada é um metabólito do Tamoxifeno”, disse Cléber, em suas redes sociais.

“Esclareço que nunca fiz uso intencional de qualquer substância proibida e jamais atuaria com o objetivo de buscar uma vantagem indevida. Eu dedico minha vida ao esporte e respeito muito o jogo justo e limpo”, afirmou. “Por isso, optei, de boa-fé e de modo a colaborar com as autoridades, por aceitar uma suspensão preventiva, até que tenhamos maiores informações sobre o ocorrido.”

O jogador revelou que já está investigando por. Ontem própria o que pode ter ocorrido. ‘Estou atuando junto com meus advogados e bioquímicos, de modo a identificar a fonte da substância identificada nas minhas amostras”, disse. “Espero poder esclarecer em breve este triste episódio para provar a minha inocência e poder retornar aos gramados. Agradeço a todos pela compreensão neste momento.