Atacante engana árbitro, marca ‘gol fantasma’ e evita rebaixamento de time na Argentina

Um lance completamente inusitado salvou um time do rebaixamento neste fim de semana. Em duelo válido pela quarta divisão argentina, o Victoriano Arenas se livrou do descenso após o atacante Matías Ruiz fingir que fez um gol no duelo com o Lamadrid.

Na jogada, Ruiz recebeu um lançamento na intermediária, carregou a bola com velocidade para área ignorando a marcação adversária, quando estava livre bateu rasteiro e forte para fora. Porém, o atacante abriu os braços e saiu comemorando efusivamente como se tivesse anotado um tento. Seus companheiros de time se juntaram na comemoração, enquanto os jogadores do Lamadrid reclamavam com a arbitragem.

Ignorando as reclamações, o árbitro do jogo, Jonathan De Oto confirmou o gol e deu sequência à partida, deixando os adversários do Victoriano Arenas revoltados e até mesmo a equipe de transmissão da partida confusa com a marcação.

A partida terminou em 2 a 1 para o Victoriano Arenas. O segundo tento da equipe foi marcado após uma cobrança de pênalti. Com o resultado, a equipe evitou o rebaixamento e ainda viralizou na internet.

Confira o lance bizarro abaixo:

E um juiz na Argentina que validou este 'gol'. O atacante Matías Ruiz, do Victoriano Arenas, fingiu ter anotado um gol e o juizão foi na dele.pic.twitter.com/Pe40modwp1 — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) October 10, 2022

