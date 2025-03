Atalanta x Inter no Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Um confronto direto pelo título do Campeonato Italiano será disputado às 16h45 deste domingo (de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, quando a Atalanta recebe a Internazionale, pela 29ª rodada na liga local.

A Inter é a atual líder do Italiano, com 61 pontos, e tem no seu encalço o Napoli, também com 61, e justamente a Atalanta, com 58. Caso vença dentro de casa, a equipe de Bérgamo assume a liderança, já que o Napoli entrou em campo neste sábado e empatou com o Venezia por 0 a 0.

Atalanta x Inter de Milão Foto: Arte/Estadão

ATALANTA X INTER: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO ITALIANO

Data: 16/03/2025 (domingo)

16/03/2025 (domingo) Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo (ITA)

ONDE ASSISTIR A ATALANTA X INTER AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ATALANTA

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti, Hien e Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson e Zappacosta; Cuadrado, Lookman e Retegui.. Técnico: Gian Piero Gasperini.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INTER

INTER: Sommer; Pavard, Acerbi e Bisseck; Dumfries, Frattesi, Çhalhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto; Thuran e Taremi. Técnico: Simone Inzaghi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATALANTA E INTER