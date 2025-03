Athletic x Grêmio na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Grêmio decide a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em partida única contra o Athletic, em São João Del Rei, Minas Gerais. Em caso de empate, o confronto vai para os pênaltis.

A equipe gaúcha já teve uma dura experiência na estreia pelo torneio nacional, quando foi a Roraima e buscou um 1 a 1 com o São Raimundo nos acréscimos do segundo tempo, garantindo a vaga nas cobranças de penalidades. No último final de semana, o time tricolor não teve a mesma sorte ao perder o jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho para o rival Inter, por 2 a 0, dentro de casa.

Athletic e Grêmio se enfrentam pela Copa do Brasil. Foto: Arte/Estadão

O Athletic, equipe que se classificou à Série C do Campeonato Brasileiro em 2024, não avançou à fase final do Campeonato Mineiro. Na primeira rodada da Copa do Brasil, o time alvinegro avançou diante do Barcelona da Bahia, com uma vitória por 2 a 1, fora de casa.

ATHLETIC x GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

DATA : 12/03/2025 (quarta-feira).

: 12/03/2025 (quarta-feira). HORÁRIO : 19h30 (de Brasília).

: 19h30 (de Brasília). LOCAL: Arena Sicredi, São João Del Rei (MG).

ONDE ASSISTIR A ATHLETIC x GRÊMIO AO VIVO:

Prime Video (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETIC:

ATHLETIC: Diego Vítor; Wesley Gasolina, Edson, Sidimar e Yuri Silva; Diego Fumaça, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Lincoln e Alason Carioca. Técnico: Roger Silva.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO:

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Luan Cândido; Camilo, Villasanti e Cristaldo; Pavon, Amuzu e Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATHLETIC E GRÊMIO:

08/03/2025 - Uberlância 0 x 2 Athletic - Campeonato Mineiro

- Campeonato Mineiro 08/03/2025 - Grêmio 0 x 2 Internacional - Campeonato Gaúcho