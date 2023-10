Athletico-PR 1 x 1 São Paulo: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O São Paulo continua sem conseguir vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Dorival Junior empatou com o Athletico-PR por 1 a 1, neste domingo, na Ligga Arena, em Curitiba, com gols de Pablo e Pablo Maia, e alcançou o seu pior desempenho como visitante na história da competição nacional. São oito derrotas e agora sete empates na atual edição em 15 jogos.