Sem Luis Suárez, o Grêmio contou com um prata da casa e um zagueiro para derrotar o Athletico-PR por 2 a 1, neste sábado, pela oitava rodada do Brasileiro, na Arena da Baixada, em Curitiba. Cuiabano e Bruno Uvini marcaram os gols do time visitante. Vitor Roque descontou. Acompanhe os melhores momentos do jogo: