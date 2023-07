O Athletico venceu o Bahia por 2 a 0 na Ligga Arena na noite deste domingo, dia 16, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Vitor Roque e Erick, o Furacão bateu o rival e alcançou o oitavo lugar da competição. Já a equipe baiana está em décimo sexto lugar, somente dois pontos a frente do primeiro colocado do Z-4, o Goiás. Confira os melhores momentos da partida: