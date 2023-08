Athletico-PR 2 x 2 Fluminense: confira os gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Com três gols depois dos 30 do segundo tempo, Athletico Paranaense e Fluminense empataram na Ligga Arena, neste domingo, 27, por 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro. Cacá e Vitor Roque marcaram para os donos da casa, enquanto João Neto e Guga anotaram para os visitantes. O empate mantém os dois times na parte de cima da tabela, com o tricolor na quinta colocação, dentro do G-6, e o rubro negro em sétimo, no entanto, os afastam ainda mais do líder, Botafogo, que venceu na rodada.