Athletico-PR 3 x 0 Santos: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras tem de esperar 78 horas para gritar ‘é campeão’, mas ninguém duvida que já levou

Vantagem de três pontos na tabela do Brasileirão e saldo de gols deixa time de Abel Ferreira na iminência da conquista, a segunda seguida: só um milagre para os rivais, com chuva de gols, tira a taça das mãos do capitão Gustavo Gómez