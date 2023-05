O clássico Atletiba de número 43 pelo Campeonato Brasileiro foi emocionante, com várias alternativas e gols no final neste domingo à noite na Arena da Baixada. O Athletico venceu por 3 a 2 o rival Coritiba, depois de estar perdendo por duas vezes, empatando aos 45 minutos e marcando o gol da vitória aos 52 do segundo tempo. Acompanhe os melhores momentos do jogo: