Corinthians tem primeiro tempo ruim, cai para o Athletico-PR e acumula sexta derrota no Brasileirão

Depois de vencer a primeira partida fora de casa no Brasileirão na última rodada, contra o Santos, o Corinthians voltou a perder longe dos seus domínios e acumulou a sexta derrota na competição. A equipe paulista fez um primeiro tempo muito ruim e acabou sendo castigada com gol de Vitor Roque, que garantiu a vitória por 1 a 0 para Athletico-PR. Foi o primeiro revés do time do Parque São Jorge diante do rival paranaense desde 2018.

A derrota mantém o Corinthians com 12 pontos, na 15ª colocação, e o time paulista vai precisar torcer para Goiás e Cuiabá não vencerem seus jogos para não entrar na zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe corintiana será na quarta-feira, contra o Liverpool (URU), às 21h30, na Neo Química Arena, pela Copa Libertadores. Um empate garante o Corinthians nos playoffs da Sul-Americana.

“Fizemos um primeiro tempo abaixo, o Athletico é forte na sua casa e perde poucos pontos aqui. No segundo tempo tivemos mais controle, mas não conseguimos criar chances para empatar o jogo. Depois da parada fizemos jogos diferentes, mas hoje pecamos por termos feito um primeiro tempo abaixo”, disse Cássio, em entrevista à TNT Sports.

Vitor Roque comemora gol que garantiu vitória do Athletico-PR sobre o Corinthians. Foto: Reprodução/Twitter @Brasileirao

A dificuldade de jogar casa athleticana, recém-batizada de Ligga Arena, foi sentida pelo Corinthians já no início da partida. A zaga musical do time paulista, formada por Gil e Caetano, viu o adversário promover uma blitz, com bola na trave de Vitor Bueno e com Cássio fazendo uma defesaça logo aos cinco minutos. A equipe de Curitiba prezou pela posse de bola, desarmando o Corinthians no início da jogada e definindo os lances rapidamente, especialmente com chutes de fora da área. Isolada, a dupla formada por Yuri Alberto e Róger Guedes participou pouco, enquanto Guilherme Biro, de 19 anos, foi o responsável por ajudar na marcação.

O Corinthians diminuiu a pressão aos poucos, mas o Athletico continuou mandando na partida. Fernandinho foi o responsável pelo domínio do meio-campo, encontrando bons passes aos atacantes e parando com falta qualquer reação corintiana. A equipe paulista sofreu com a bola nas costas dos laterais e Gil teve dificuldade para acompanhar a movimentação da joia Vitor Roque. Aos 35 minutos, a promessa de 18 anos do time paranaense mostrou por que está com uma venda de R$ 200 milhões encaminhada ao Barcelona. O atacante se antecipou ao goleiro Cássio e escorou de cabeça o cruzamento de Khellven para mandar para o fundo do gol e colocar os donos da casa à frene do placar.

Com Roni, Maycon e Ruan apagados, Róger Guedes recuou o seu posicionamento em uma tentativa de melhorar a criatividade do Corinthians. A equipe paulista finalizou pela primeira vez aos 45 minutos, mas sem dificuldades para o goleiro Bento. Antes de o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães indicar o fim da etapa inicial, Cássio fez mais uma boa defesa, em chute do uruguaio Canobbio, e Vitor Roque balançou as redes mais uma vez de cabeça, mas o VAR foi acionado e indicou que a bola não ultrapassou totalmente a linha do gol.

Continua após a publicidade

O Corinthians voltou para o segundo tempo com Fábio Santos e Giuliano nas vagas de Matheus Bidu e Roni, respectivamente. As alterações promovidas por Vanderlei Luxemburgo mexeu com o time, que passou a ter mais criatividade pelo lado esquerdo e combatividade no meio-campo. A equipe corintiana colocou o goleiro Bento para trabalhar e quase abriu o placar após confusão na pequena área.

Sem conseguir manter o ritmo da pressão, o Corinthians colocou o pé no freio e tentou achar espaços na defesa adversária com triangulações. Confortável com o placar, o Athletico deu a bola ao rival e apostou nas escapadas rápidas ao ataque. A partida perdeu em emoção e jogo ficou ruim. A melhor chance dos visitantes foi quando Yuri Alberto tentou de bicicleta, mas furou.

Ao fim da partida, Luxemburgo colocou Wesley e Pedro para tentar oxigenar o Corinthians e buscar pelo menos o empate. A desorganização tática deixou espaços e Erick proporcionou um dos lances mais bonitos do jogo ao dar uma caneta em Gil e soltar uma bomba dentro da grande área, obrigando Cássio a fazer defesa importante e evitar segundo gol. O arqueiro alvinegro ainda viu Terans acertar a trave no último minuto da partida.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1x0 CORINTHIANS

ATHLETICO-PR - Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven (Madson), Erick, Fernandinho (Hugo Moura) e Christian; Vitor Bueno (Cuello), Canobbio (Terans) e Vitor Roque (Arriagada). Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Continua após a publicidade

CORINTHIANS - Cássio; Bruno Méndez (Wesley), Gil, Caetano e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni (Giuliano), Maycon e Ruan (Matheus Araújo); Guilherme Biro (Pedro), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro - Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ).

Gols - Vitor Roque (aos 35 do primeiro tempo)

Cartões amarelos - Fernandinho, Bento, Vitor Roque e Madson (Athletico-PR); Gil (Corinthians)

Público - 30.144

Renda - R$ 1.814.850,00

Local - Ligga Arena, em Curitiba (PR)