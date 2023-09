Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste sábado, Athletico-PR e Atlético-MG duelam pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os xarás figuram na parte de cima da tabela e lutam para conquistar um lugar no G-6, de olho em uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

No primeiro turno, Athletico-PR e Atlético-MG jogaram no Independência, e os mineiros levaram a melhor, com uma vitória por 2 a 1.

Athletico-PR x Atlético-MG

DATA : 02/09/23 (sábado).

: 02/09/23 (sábado). HORÁRIO : 16H.

: 16H. LOCAL: Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Athletico-PR e Atlético-MG se encontram neste sábado em Curitiba. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Rede Furacão.

CazéTV.

TNT (exceto PR).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHELTICO-PR - Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Vidal e Vitor Bueno (Pablo); Cuello e Vitor Roque. Técnico : Wesley Carvalho.

- Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Vidal e Vitor Bueno (Pablo); Cuello e Vitor Roque. : Wesley Carvalho. ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano, Bruno Fuchs (Réver), Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenilson e Pedrinho; Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

