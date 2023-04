Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira, às 21h, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, na Arena da Baixada.

Os dois brasileiros decepcionaram na estreia do Grupo G, enquanto os paranaenses ficaram no empate com o Alianza, em Lima, os mineiros perderam para o Libertad em Belo Horizonte.

ATHLETICO-PR x ATLÉTICO-MG

DATA : 18/04/2023 (terça-feira).

: 18/04/2023 (terça-feira). HORÁRIO : 21h.

: 21h. LOCAL : Arena da Baixada, em Curitiba.

: Arena da Baixada, em Curitiba. TORNEIO: Copa Libertadores - fase de grupos (2ª rodada).

Athletico-PR e Atlético-MG medem forças nesta terça-feira. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN.

Star+.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHLETICO-PR : Bento; Khellven, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Vitor Bueno (Cuello); David Terans, Canobbio e Vitor Roque. Técnico : Paulo Turra.

: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Vitor Bueno (Cuello); David Terans, Canobbio e Vitor Roque. : Paulo Turra. ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Maurício Lemos, Jemerson e Rubens; Otávio, Edenílson, Hyoran (Patrick) e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

ÚLTIMOS RESULTADOS