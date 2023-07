Athletico-PR e Bahia fizeram grandes jogos contra Flamengo e Grêmio, respectivamente, mas acabaram eliminados nas quartas de final da Copa do Brasil. Coincidentemente, a dupla se encontra no domingo, às 18h30, na Arena da Baixada, na capital paranaense, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Athletico perdeu os dois jogos para o Flamengo, no Maracanã, até saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada por 2 a 1. Já na Arena da Baixada, na volta, teve um bom volume de jogo, com 28 finalizações, porém foi novamente derrotado, desta vez por 2 a 0. No Campeonato Brasileiro, inicia a rodada em 11º lugar, com 20 pontos, e vem de derrota para o Fortaleza, por 1 a 0, atuando com o time misto.

Athletico-PR x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Curitiba, Paraná.

: Curitiba, Paraná. ESTÁDIO : Arena da Baixada.

: Arena da Baixada. DATA : 16/07/2023.

: 16/07/2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

TNT (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

ATHLETICO-PR - Bento; Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Kaíque Rocha (Matheus Felipe); Khellven, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno e Christian; Canobbio e Vitor Roque. Técnico : Wesley Carvalho (interino).

- Bento; Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Kaíque Rocha (Matheus Felipe); Khellven, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno e Christian; Canobbio e Vitor Roque. : Wesley Carvalho (interino). BAHIA - Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu e Chávez; Acevedo, Rezende e Thaciano; Kayky, Ademir (Yago Felipe) e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

ÚLTIMOS RESULTADOS: