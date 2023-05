Athletico-PR x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na Arena da Baixada, nesta quarta-feira, Athletico-PR e Botafogo se encontram para começar a decidir quem avançará para as quartas de final da Copa do Brasil. O confronto promete equilíbrio diante do bom momento vivido pelos dois lados. O jogo de volta está agendado para o dia 31 de maio, no Rio.

Participando da Copa Libertadores, o Athletico-PR foi dispensado da participação nas fases iniciais do torneio. Para chegar às oitavas de final, passou apenas pela terceira fase, na qual deixou para trás o CRB nas disputas de pênaltis. O Botafogo está na competição desde o início e também precisou das penalidades para eliminar o Sergipe. Depois, teve tranquilidade para se classificar diante de Brasiliense e Ypiranga de Erechim.

ATHLETICO-PR x BOTAFOGO

DATA : 17/05/2023 (quarta-feira)

: 17/05/2023 (quarta-feira) HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Athletico-PR e Botafogo medem forças nesta quarta-feira em Curitiba. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo (para RJ, PR, PA, MA, RN, PB e ES)

Amazon Prime Video

SporTV 2

Premiere

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHLETICO - Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho, Christian, David Terans; Pablo e Vitor Roque. Técnico : Paulo Turra.

- Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho, Christian, David Terans; Pablo e Vitor Roque. : Paulo Turra. BOTAFOGO - Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

ÚLTIMOS RESULTADOS