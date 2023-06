Athletico-PR x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 16h, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra vive turbulência nos bastidores após as saídas de Felipão e Paulo Turra, mas quer evitar que os problemas tenham repercussões mais extensas dentro do campo.

Já o Corinthians também tem problemas e sabe que está no fio da navalha. Torcedores estão insatisfeitos e podem voltar a contestar o elenco em caso de derrota na capital paranaense. Os comandados de Vanderlei Luxemburgo precisam da vitória para fugir da “zona da confusão”.

ATHLETICO-PR x CORINTHIANS

DATA : 24/06/23 (sábado).

: 24/06/23 (sábado). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Ligga Arena, em Curitiba.

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

TNT (TV fechada, sem transmissão no Paraná).

Amazon Prime Video (Streaming).

CazéTV (YouTube e Twitch).

Rede Furacão (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHLETICO-PR : Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Vinicius Kauê; Hugo Moura, Christian e Léo Cittadini; Vitor Bueno, Cuello e Vitor Roque. Técnico : Wesley Carvalho (interino).

: Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Vinicius Kauê; Hugo Moura, Christian e Léo Cittadini; Vitor Bueno, Cuello e Vitor Roque. : Wesley Carvalho (interino). CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo (Caetano); Guilherme Biro (Rafael Ramos), Roni, Maycon e Matheus Bidu; Ruan Oliveira, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÚLTIMOS RESULTADOS