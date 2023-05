Athletico-PR x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

Athletico-PR e Coritiba se enfrentam hoje, dia 14, às 18h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. O confronto ocorre em Curitiba, na Arena da Baixada. O clássico Athletiba coloca em campo rivais em situações diametralmente opostas.

A equipe comanda por Paulo Turra vem de três vitórias consecutivas e busca se firmar no G-4 do Brasileirão. Caso vença na noite de domingo, o Furacão ultrapassará o Flamengo e deve se estabelecer como o quarto colocado do campeonato nacional. Pedrinho e Bryan Garcia não disputam a partida após terem sido demitidos do clube. Os atletas tiveram os nomes citados pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima, em curso para investigar um esquema de apostas no futebol brasileiro.

Saiba onde assistir ao vivo Athletico-PR x Coritiba. Foto: Arte/Estadão

Já o Coxa chega ao clássico sem ter ganho uma partida na competição e amargando o penúltimo lugar do torneio. Para piorar a situação, o time comandado por Antônio Carlos Zago enfrenta um tabu de quase 23 anos sem ganhar na Arena da Baixada. Os jogadores Alef Manga e Jesús Trindade estão afastados após serem citados na Operação Penalidade Máxima.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Curitiba, Paraná.

ESTÁDIO: Arena da Baixada.

DATA: 14 de maio de 2023.

HORÁRIO: 18:30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

TNT Sports (TV fechada)

Rede Furacão (Streaming)

CazéTV (Streaming)

Casimito (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHLETICO-PR : Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Fernando; Erick, Fernandinho e Christian; David Terans, Vitor Roque e Pablo. Técnico : Paulo Turra.

: Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Fernando; Erick, Fernandinho e Christian; David Terans, Vitor Roque e Pablo. : Paulo Turra. CORITIBA: Gabriel Vasconcelos; Henrique, Bruno Viana e Victor Luis; Natanael, Liziero, Bruno Gomes, Boschilia e Jamerson; Robson e Zé Roberto. Técnico: Antônio Carlos Zago.

ARBITRAGEM

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP-FIFA)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP-FIFA)

Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-FIFA)

ÚLTIMOS RESULTADOS