Athletico-PR x Criciúma na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela segunda rodada da Série B, a partida entre Athletico-PR e Criciúma está marcada para acontecer nesta quinta, a partir das 19h (horário de Brasília). Sediado na Ligga Arena, em Curitiba, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo streaming Disney+.

Segundo colocado da segunda divisão, o Athletico-PR é um dos quatro times que foi rebaixado no ano passado. Apesar do mal desempenho na última temporada, na sua estreia de Série B o clube foi bem e derrotou o Paysandu por 2 a 1. Caso vença nesta rodada, o time pode assumir a liderança do torneio, a depender do resultado do Atlético Goianiense, atual primeiro colocado.

Já o Criciúma foi derrotado em sua primeira partida. Contra o Operário, o time até saiu na frente, mas logo sofreu o empate e, no segundo tempo, a virada. O time paranaense venceu por 2 a 1. Agora, o catarinense ocupa a décima quarta colocação da tabela de classificação geral, à frente de times com o mesmo saldo de gols porque conseguiu marcar um em sua partida.

ATHLETICO-PR X CRICIÚMA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B

Data: 10/04/2025

10/04/2025 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ONDE ASSISTIR A ATHLETICO-PR X CRICIÚMA AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO-PR

ATHLETICO-PR: Mycael; Palacios (Dudu), Habraão, Léo e Fernando; Felipinho, Raul e Zapelli; Velasco, Luiz Fernando e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRICIÚMA

CRICIÚMA: Kauã; Benevenuto, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Matheus Trindade, Luiz Henrique e Everton; Talisson, Neto Pessoa e Diego Gonçalves. Técnico: Zé Ricardo.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATHLETICO-PR E CRICIÚMA

04/04 - Paysandu 1 x 2 Athletico-PR - Série B

- Série B 04/04 - Criciúma 1 x 2 Operário - Série B