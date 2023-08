Athletico-PR x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Encostados na tabela do Campeonato Brasileiro, Athletico-PR e Cuiabá duelam nesta terça-feira, 15, em busca de consolidação na briga pelo G-6 e a classificação à Libertadores de 2024. Fora das disputas continentais e da Copa do Brasil, as equipes focam inteiramente na competição e jogam com força máxima.

Os comandados de Wesley Carvalho terão que lidar com ausências importantes, como as de Alex Santana e Pedro Henrique, lesionados; por outro lado, Arturo Vidal, principal reforço de meio de ano, retorna após suspensão. Já António Oliveira terá somente Vitão, no departamento médico, como desfalque - o resto dos titulares está à disposição.

Athletico-PR x Cuiabá. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Curitiba (PR)

: Curitiba (PR) ESTÁDIO : Ligga Arena.

: Ligga Arena. DATA : 15/08/2023.

: 15/08/2023. HORÁRIO: 20h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

TNT Sports (TV fechada).

Rede Furacão (Streaming).

CazéTV (Streaming).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHLETICO-PR : Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick e Vidal; Cannobio, Pablo e Vitor Roque. Técnico : Wesley Carvalho.

: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick e Vidal; Cannobio, Pablo e Vitor Roque. : Wesley Carvalho. CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Fernando Sobral, Filipe Augusto e Cepellini; Jonathan Cafu, Deyverson e Clayson. Técnico: António Oliveira.

ÚLTIMOS RESULTADOS