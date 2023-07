Athletico-PR x Flamengo: onde assistir, escalação e horário dos jogos

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 12, pelas quartas de final da Copa do Brasil na Ligga Arena, às 21h30. Depois de vencer por 2 a 1 o jogo de ida, o time carioca entra em campo podendo empatar para avançar para mais uma semifinal da competição. Já os paranaenses buscam fazer valer o fator casa, que terá 100% de público, para derrubar o atual campeão.

O momento não é bom para o time de Curitiba. Sem vitórias nas últimas três partidas, o Athletico-PR chega para a partida de volta das quartas de final precisando vencer. Para isso, o técnico interino Wesley Carvalho deve mandar a campo um ataque formado por Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio.

Pelo lado do Flamengo, Jorge Sampaoli deve ter novidades. Sem poder contar mais com Vidal, negociado com o Athletico-PR, o técnico argentino mantém o mistério sobre sua escalação. Lesionados e fora das últimas partidas, Gabigol e Léo Pereira viajaram com a delegação e podem ser surpresas. Além da dupla, Arrascaeta e Everton Ribeiro, que começaram no banco na última partida e mudaram a partida contra o Palmeiras, devem voltar para a equipe titular.

Athletico-PR x Flamengo. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Curitiba.

ESTÁDIO: Ligga Arena.

DATA: 12/07/2023.

HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

SporTV (TV Fechada)

Amazon Prime (Streaming)



ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

ATHLETICO-PR : Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Madson, Erick, Fernandinho e Esquivel; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Madson, Erick, Fernandinho e Esquivel; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio. Wesley Carvalho (interino). FLAMENGO- Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo e Gerson; Everton Ribeiro, Pedro e Arrascaeta. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÚLTIMOS RESULTADOS: