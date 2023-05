Athletico-PR x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em um mau início no Campeonato Brasileiro, Athletico-PR e Flamengo medem forças na Arena da Baixada neste domingo, 6, pela quarta rodada da competição. A equipe paranaense aposta na força de seu estádio para conquistar os três pontos e saltar na tabela, enquanto os cariocas precisam reencontrar a regularidade.

Apesar de não terem começado bem na liga nacional, os comandados de Paulo Turra fizeram o dever de casa na Libertadores e ganharam fora de casa do Libertad no meio da semana, se consolidando na liderança de seu grupo. Por outro lado, o time de Jorge Sampaoli, ainda em início de trabalho e com desfalques, segue instável também na competição continental, com quatro pontos em três jogos e um recente empate com o Racing na Argentina.

ATHLETICO-PR X FLAMENGO

DATA : 07/05/2023 (domingo).

: 07/05/2023 (domingo). HORÁRIO : 16h00.

: 16h00. LOCAL: Arena da Baixada, Curitiba (PR).

Athletico-PR x Flamengo. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

TNT (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Vitor Bueno; David Terans, Pablo e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

- Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Vitor Bueno; David Terans, Pablo e Vitor Roque. Paulo Turra. FLAMENGO - Santos; Wesley, Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick, Vidal e Thiago Maia; Everton Ribeiro; Gabigol e Everton Cebolinha. Técnico: Jorge Sampaoli.

QUEM APITA?

Raphael Claus (SP).

