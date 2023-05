Athletico-PR x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam neste sábado, em Curitiba, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos não tiveram compromissos no meio de semana e puderem se preparar por mais tempo para o embate desta tarde, já os paranaenses foram derrotados pelo Atlético-MG na Libertadores na terça e tiveram apenas dois dias de atividades antes do jogo.

Athletico-PR e Grêmio aparecem na parte de cima da tabela de classificação, mas os elencos não estão satisfeitos e querem se aproximar do pelotão da frente.

ATHLETICO-PR x GRÊMIO

DATA : 27/05/23 (sábado).

: 27/05/23 (sábado). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Athletico-PR e Grêmio travam embate neste sábado em Curitiba. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

TNT (Todo o Brasil, exceto PR)

CazéTV (YouTube) e Canal Casimito (Twitch)

Rede Furacão (Furacão Live)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHLETICO-PR - Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Hugo Moura, Canobbio, Christian e Pablo; Vitor Roque. Técnico : Paulo Turra.

- Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Hugo Moura, Canobbio, Christian e Pablo; Vitor Roque. : Paulo Turra. GRÊMIO - Gabriel Grando; Fábio, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Reinaldo; Vilassanti, Milla, Vina, Cristaldo e Zinho; Everton Galdino. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS