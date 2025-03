Athletico-PR x Guarany-RS na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Athletico-PR decide seu futuro na Copa do Brasil, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), diante do Guarany de Bagé, dentro de casa. A partida, válida pela segunda rodada da competição, é única e em caso de empate será decidida nos pênaltis.

O time paranaense, que neste início de ano está envolvido nas semifinais do campeonato estadual e a partir de abril joga a Série B do Brasileirão, passou pelo Pouso Alegre na estreia da Copa do Brasil, com vitória por 2 a 0, em Minas Gerais. O Guarany não se classificou à fase final do Gaúcho, em abril estreia na Série D do Brasileiro e passou pelo Altos, do Piauí, por 2 a 1, em casa, na primeira rodada da Copa do Brasil.

Athletico-PR e Guarany-RS se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Brasil. Foto: Arte/Estadão

ATHLETICO-PR x GUARANY-RS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

DATA : 13/03/2025 (quinta-feira)

: 13/03/2025 (quinta-feira) HORÁRIO : 19h30 (de Brasília)

: 19h30 (de Brasília) LOCAL: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ONDE ASSISTIR A ATHLETICO-PR x GUARANY-RS AO VIVO:

Prime Video (streaming)

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO-PR:

ATHLETICO-PR: Mycael; Hayen, Tobias Figueiredo, Léo e Fernando; Felipinho, Raul e Zapelli; Velasco, Luiz Fernando e Matheus Babi. Técnico: Maurício Barbieri.

ESCALAÇÃO DO GUARANY-RS:

GUARANY-RS: Jonathan; Talles, Bruno Cardoso, Fabão e João Victor; David, Allan Christian e Denis Germano; Luiz Felipe, Rogério Sena e Yan Philippe. Técnico: Márcio Nunes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATHLETICO-PR x GUARANY-RS: