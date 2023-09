Athletico-PR x Inter: onde assistir, horário e escalação das equipes

Athletico Paranaense e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, pela 24ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada na Ligga Arena, em Curitiba.

Os dois vêm de vitória na competição. Na rodada anterior, o Inter acabou com um longo jejum e venceu o São Paulo, por 2 a 1, em casa. No momento, ocupa a 12ª posição, com 29 pontos. O Athletico-PR vêm de vitória convincente sobre o Flamengo, por 3 a 0, e está na sétima colocação, com 37 pontos, brigando por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Athletico-PR recebe o Inter em Curitiba Foto: Arte/Estadão

ATHLETICO-PR X INTER

DATA: 21/09/2023.

21/09/2023. HORÁRIO: 19h.30.

19h.30. ESTÁDIO : Ligga Arena.

: Ligga Arena. LOCAL: Curitiba.

ONDE ASSISTIR

TNT (TV Fechada).

Rede Furacão (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Vitor Bueno e Zapelli; Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho.

Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Vitor Bueno e Zapelli; Canobbio e Vitor Roque. Wesley Carvalho. INTER: Rochet; Bustos (Hugo Mallo), Vitão (Hugo Mallo), Gabriel Mercado e Renê; Johnny (Gabriel), Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet..

QUEM APITA?

Wagner do Nascimento Magalhaes (Fifa).

ÚLTIMOS RESULTADOS