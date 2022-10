Athletico-PR x Palmeiras: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

O Palmeiras pode dar um passo importante para a conquista do 11º título do Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira precisa vencer o Athletico-PR, nesta terça-feira, às 21h45, na Arena da Baixada, e torcer para que os rivais Internacional e Corinthians tropecem. Com essa combinação de resultados, o time alviverde confirmará o titulo do torneio nacional.

O Athletico-PR, por sua vez, está com todas as suas atenções voltadas para a final da Copa Libertadores. Os comandados de Luiz Felipe Scolari enfrentam o Flamengo no sábado, em Guayaquil, no Equador, em busca de seu primeiro troféu na competição continental.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre Athletico-PR e Palmeiras acontece nesta terça-feira, às 21h45, na Arena da Baixada, na capital paranaense.

Athletico-PR e Palmeiras medem forças na Arena da Baixada

ONDE ASSISTIR

A partida entre rubro-negros e alviverdes terá transmissão da Furacão Live e do Twitch (canal do Casimiro). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHLETICO-PR: Anderson; Orejuela, Matheus Felipe, Nico Hernández e Pedrinho; Hugo Moura, Erick e Léo Cittadini; Vitor Bueno; Rômulo e Vitor Roque. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ARBITRAGEM

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC)

Assistente 2: Alex do Santos (SC)

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

AVAR: Helton Nunes (SC)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de importante vitória sobre o Avaí, por 3 a 0, no último sábado, no Allianz Parque. Já o Athletico-PR jogou em Bragança Paulista e perdeu por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino.