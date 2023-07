Athletico-PR x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam hoje, 2, às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre na Ligga Arena, em Curitiba.

O Furacão encara o jogo contra o rival alviverde como uma oportunidade de se aproximar dos líderes do torneio. Após garantir sua classificação em primeiro lugar no Grupo G da Libertadores, a equipe comandada pelo interino Wesley Carvalho busca manter a sequência de vitórias. O goleiro Bento e o volante Fernandinho, no entanto, não jogam a partida pois cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Athletico-PR e Palmeiras medem forças na Ligga Arena Foto: Arte

O clube comandado por Abel Ferreira também assegurou a liderança do seu grupo na Libertadores e quer voltar a vencer no campeonato. Após derrotas para o Bahia e o Botafogo, a equipe quer o triunfo para retornar a perseguição ao Botafogo. O técnico português não estará na beira do campo pois cumpre suspensão.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Curitiba, Paraná.

: Curitiba, Paraná. ESTÁDIO : Ligga Arena.

: Ligga Arena. DATA : 2 de julho de 2023.

: 2 de julho de 2023. HORÁRIO: 16:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Globo (TV aberta)

TNT Sports (TV fechada)

Cazé TV (Streaming)

Rede Furacão (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHLETICO-PR : Léo Linck; Pedro Henrique, Thiago Heleno e José Ivaldo; Khellven, Erick, Christian e Vinicius Kauê; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio. Técnico : Wesley Carvalho.

: Léo Linck; Pedro Henrique, Thiago Heleno e José Ivaldo; Khellven, Erick, Christian e Vinicius Kauê; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio. : Wesley Carvalho. PALMEIRAS: Weverton; Garcia, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Naves, Richard Ríos e Jhon Jhon; Luis Guilherme, Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

ARBITRAGEM

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO)

Assistente 2: Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

Árbitro de vídeo (VAR): Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

ÚLTIMOS RESULTADOS