Athletico-PR x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, dia 8, às 18h30, na Legga Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão. O jogo envolve duas equipes que buscam se classificar para a Libertadores na próxima temporada e precisam dos três pontos para continuar no grupo dos primeiros colocados. Com 40 pontos, o Athletico-PR é o oitavo colocado e está pressionado na tabela. Depois de duas vitórias seguidas, o time de Curitiba acabou derrotado pelo maior rival da cidade na última rodada da competição, o Coritiba. Para tentar se reabilitar, tenta apostar no ‘fator casa’ e na força do elenco.

Com o grupo mais jovem de todo o Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino vem surpreendendo. Com 45 pontos, o time do interior paulista abre o dia na segunda colocação. Sem perder nas últimas cinco partidas, com quatro vitórias e um empate, o Bragantino confia na consistência defensiva e na velocidade de seu ataque para continuar sem derrotas e, assim, tentar encostar no líder Botafogo.

Athletico-PR x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro Foto: Arte/ Estadão

ATHLETICO-PR X RB BRAGANTINO: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 08/10 (domingo).

HORÁRIO: 18h30.

LOCAL: Ligga Arena, em Curitiba

ONDE ASSISTIR ATHLETICO-PR X RB BRAGANTINO AO VIVO

TNT

ESCALAÇÕES DE ATHLETICO-PR E RB BRAGANTINO

ATHLETICO-PR : Bento; Bruno Peres, Cacá, Matheus Felipe e Esquivel; Fernandinho, Erick, Vitor Bueno e Zapelli; Canobbio e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

: Bento; Bruno Peres, Cacá, Matheus Felipe e Esquivel; Fernandinho, Erick, Vitor Bueno e Zapelli; Canobbio e Pablo. Wesley Carvalho. RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Eric Ramires; Helinho (Nacho), Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATHLETICO-PR E RB BRAGANTINO