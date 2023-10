Athletico-PR x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Campeão da Copa do Brasil, o São Paulo tem pouco interesse na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023. Após a goleada sofrida para o Palmeiras, por 5 a 0, na quarta-feira, a equipe de Dorival Júnior viaja a Curitiba para enfrentar o Athletico-PR neste domingo, 29, às 16h (horário de Brasília), na Ligga Arena. A meta é esquecer o fraco desempenho no Allianz Parque e afastar de vez o risco de rebaixamento.

Contra o Palmeiras, o São Paulo não deu nenhum sinal do time que conquistou a Copa do Brasil em setembro, eliminado, além do rival alviverde, o Corinthians e derrotando o Flamengo na decisão. Sem acertar um chute na meta do Weverton, os comandados de Dorival Júnior cederam ao ímpeto palmeirense ainda na etapa inicial. Na reta final do segundo, dois lances rápidos, de Marcos Rocha e Piquerez, sacramentaram a goleada – a maior do Palmeiras no clássico desde os anos 1960.

Contra o Athletico-PR, Dorival terá que recuperar a moral do time. Quando treinava o Flamengo, na última temporada, recebeu críticas da diretoria e por parte dos torcedores por não ter sido capaz de manter o nível da equipe após as conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil. O mesmo ocorre neste ano, mas com um agravante: o São Paulo ainda não afastou seu risco de queda.

Athletico-PR e São Paulo se encontram na Ligga Arena neste domingo. Foto: Arte/Estadão

Em 10º lugar, está a sete pontos do Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda da equipe é de 4,2%; dentre os demais, que também luta contra a queda, tem a segunda sequência mais difícil na reta final do Brasileirão – apenas o Santos terá mais dificuldade até a 38ª rodada.

São quatro confrontos diretos com times que estão na parte debaixo da tabela, além de outros três diante de rivais do G-6. O primeiro destes será contra o Athletico-PR, fora de casa – território que é hostil para os são-paulinos. No Brasileirão de 2023, o time de Dorival Júnior é o único, além do 17º colocado Goiás, que não conseguiu vencer uma partida como visitante. Isso incomoda o treinador Dorival Júnior, principalmente quando foi questionado após a derrota para o Palmeiras nesta semana.

Por outro lado, ele terá o retorno de Pablo Maia, suspenso no clássico com o Palmeiras. O volante foi o principal desfalque e sua ausência foi muito sentida pelo elenco. Ele é um dos principais responsáveis por conectar os setores do campo; James Rodríguez, que deveria suprir sua ausência, pouco conseguiu criar no Allianz Parque.

Desfalque no Athletico

No lado do Athletico-PR, quinto colocado no Brasileirão, o treinador interino não terá o volante Fernandinho. Expulso contra o Atlético-MG, foi julgado nesta semana no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não poderá defender o clube no confronto com o São Paulo.

Há quatro jogos sem perder na competição, o treinador também terá o retorno do volante Christian. Fora dos gramados por causa de uma lesão desde julho, deve estar no banco contra o São Paulo. “O Christian está fazendo um trabalho para voltar mais rápido. É muito tempo parado, possivelmente vai estar muito sem ritmo de jogo e não volta como titular. Ele vai ter que condicionar e vai me dar um leque maior no banco”, afirmou Carvalho.

ATHLETICO-PR x SÃO PAULO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : Curitiba, Paraná.

: Curitiba, Paraná. ESTÁDIO : Ligga Arena.

: Ligga Arena. DATA : 29/10/2023.

: 29/10/2023. HORÁRIO: 16 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR ATHLETICO-PR x SÃO PAULO AO VIVO:

TV Globo (TV aberta).

TNT (TV fechada).

CazéTV (internet).

ESCALAÇÕES DE ATHLETICO-PR E SÃO PAULO:

ATHLETICO-PR - Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello (Kaíque Rocha), Erick, Alex Santana e Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo. Técnico : Wesley Carvalho.

- Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello (Kaíque Rocha), Erick, Alex Santana e Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo. : Wesley Carvalho. SÃO PAULO - Rafael, Nathan, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo (Rodrigo Nestor) e James Rodríguez; Luciano e David. Técnico: Dorival Júnior.

