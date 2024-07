Athletico-PR x Ypiranga na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação das equipes

Mais de três meses depois da partida de ida, as equipes se encontram novamente para definir quem avançará para as oitavas de final do torneio. Em maio, o clube gaúcho venceu o jogo por 2 a 1 e tem a vantagem no placar agregado. O time comandado pelo técnico Thiago Carvalho é o atual nono colocado na Série C do Brasileirão.

Do outro lado, a equipe do Paraná conta com novo comando técnico. O uruguaio Martín Varini contará com o retorno do goleiro Bento, que estava na seleção brasileira para a Copa América. Para não depender das penalidades, o clube paranaense deve vencer a partida por dois ou mais gols.