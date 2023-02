Atletiba: árbitro sem VAR usa imagens da TV para expulsar oito jogadores após pancadaria; veja vídeo

O árbitro José Mendonça da Silva Júnior precisou recorrer às imagens da transmissão do jogo para punir os envolvidos na confusão generalizada que tomou conta do gramado da Arena da Baixada neste domingo, durante a disputa do clássico entre Athletico-PR e Coritiba, pelo Estadual. Como o Campeonato Paranaense não utiliza o VAR, as expulsões foram registradas na súmula após Mendonça e a equipe de arbitragem analisarem as imagens da TV depois do apito final.

As cenas foram dignas dos tempos do futebol amador ou da várzea, com todos se chutando e trocando socos, corre corre de um lado e de outro. A súmula, publicada apenas às 00h45 desta segunda-feira, determina as expulsões dos atleticanos Thiago Heleno, Pedro Henrique, Christian, Pedrinho e Terans. Pelo Coritiba, Fabrício Daniel, Alef Manga e Márcio Silva foram os jogadores punidos. Os treinadores Paulo Turra, do Athletico-PR, e Antônio Oliveira, do Coritiba, também receberam cartão. Turra ganhou amarelo. Oliveira, vermelho. As duas equipes deram um mau exemplo para seus torcedores. A Federação Paranaense promete tomar medidas duras. Os jogadores poderão pegar mais de três jogos de gancho.

Briga generalizada nos minutos finais do clássico entre Athletico x Coritiba na Baixada. Cenas lamentáveis! pic.twitter.com/GHDOmJy91Z — UmDois Esportes (@umdoisesportes) February 5, 2023

A pancadaria começou nos acréscimos do segundo tempo, quando o jogo estava empatado por 1 a 1, com um desentendimento entre Marcio Silva e Terans, que trocaram empurrões. “Com a bola fora de jogo, este atleta (Marcio) passa a mão na nuca do seu adversário de número 10 (Miguel David Terans Perez) de forma provocativa e isso desencadeia um desentendimento entre ambos. Ato contínuo desfere um tapa atingindo-o na nuca. Relato que não foi possível apresentar o cartão vermelho devido a animosidade do momento”, escreveu o árbitro ao justificar a expulsão de Marcio Silva. Depois desta cena, com o clima tenso e quente, não houve mais jogo.

O goleiro coritibano Gabriel e o meia atleticano Cuello tentaram separar a briga, mas Alef Manga se juntou à confusão dando uma cotovelada nas costas de Terans e revoltou jogadores rivais, que o atingiram de diversas maneiras. “O senhor Alef Mangueira Severino Pereira corre em direção a ambos e atinge com um empurrão e socos seu adversário de número 10 (Terans). Necessitou ser contido por companheiros e seguranças”. Segundo depois da cena, a trocação já era intensa em vários locais do campo.

Terans revidou com um soco, pouco antes de Thiago Heleno dar um soco ainda mais forte e derrubar Manga no chão. “O referido atleta chegou de forma violenta desferindo um soco atingindo o rosto de seu adversário de número 11 (Alef Mangueira Severino Pereira) durante o tumulto generalizado. Na sequência, ele tenta atingir este mesmo adversário mais uma vez com um soco.” Como se percebe, o árbitro só registrou na súmula atos de agressão e revide dos jogadores dos dois lados. A torcida, até então, acompanhava a tudo sem interferir.

Técnicos colocaram mais lenha na fogueira

A súmula também identificou agressões de Pedro Henrique, Christian e Pedrinho contra Alef Manga. Outro jogador punido foi Fabrício Daniel, do Coritiba, que trocou socos com Pedro Henrique quando o tumulto generalizado foi retomado. O treinador Paulo Turra foi expulso por reclamar da arbitragem, e António Oliveira, por colocar o dedo em riste e dizer ao árbitro: “Isso é tudo culpa de vocês, os erros de vocês causaram tudo isso”, conforme relatado na súmula.

O documento também relata a invasão de gramado de um torcedor do Athletico, o mandante do jogo, que desferiu um pontapé e atingiu Marcão, goleiro reserva do time coxa-branca. Diante do cenário hostil, o árbitro José Mendonça da Silva Junior resolveu encerrar a partida por falta de segurança. O Athletico, que tem Felipão como seu dirigente de futebol, pode ainda ser punido pela invasão do gramado por parte da torcida.

“Informo que suspendi a partida após consultar o chefe do policiamento e este me informar que não havia garantia de segurança para a continuidade. Capitão da Polícia Militar do Estado do Paraná, Sr. Erlinton José Medeiros de Barros (Capitão Barros). Após essa informação, comuniquei aos capitães de ambas as equipes que a partida estava suspensa por falta de segurança. Ressalto que o início da confusão generalizada ocorreu aos 51′50″ do segundo tempo e a partida se encerraria aos 52′, conforme os acréscimos de 7′. Comunico ainda que utilizei as imagens da transmissão para identificar os infratores”, escreveu o juiz.

Torcida única

O clássico paranaense foi disputado com torcida única, pois torcedores dos dois clubes se enfrentaram e protagonizaram grande confusão um ano atrás, no Couto Pereira, em jogo do Paranaense de 2022. O episódio chegou a render perdas de mando de campo nos dois primeiros jogos do Estadual deste ano para ambos, mas o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) reverteu as penas e determinou que fosse permitida apenas a entrada de mulheres e crianças. Cumprida a pena, os clubes voltaram a receber os torcedores homens em seus estádios.