Atlético de Madrid x Barcelona por La Liga: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O duelo promete ser um jogão com todos os ingredientes e, por isso, Diego Simeone escala o que dispõe de melhor, com exceção do atacante Ángel Correa, suspenso. A equipe é parecida com a que entrou em campo no meio de semana pela Liga dos Campeões, com Griezmann comandando o ataque mais uma vez, mas dessa vez junto ao brasileiro Samuel Lino, titular junto ao francês e ao argentino Julián Alvarez.

O mesmo vale para Hansi Flick, que já não conta com Bernal, Christensen e Ter Stegen há algum tempo, todos machucados. Grande destaque do Barcelona na temporada de 2024-25 e candidato à próxima bola de ouro da Fifa, o brasileiro Raphinha forma o quarteto ofensivo com Dani Olmo, Lewandowski e Yamal.