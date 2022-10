Atlético de Madrid confirma lesão muscular do zagueiro brasileiro Felipe

O Atlético de Madrid confirmou neste domingo uma lesão muscular do zagueiro brasileiro Felipe. O jogador passou por exames médicos nesta manhã e precisará fazer sessões de fisioterapia. O clube não confirmou quanto tempo o jogador ficará indisponível para os jogos.

“Felipe sofreu uma lesão muscular na coxa. O brasileiro começará a receber sessões de fisioterapia, treinamento de readaptação e aguarda evolução”, informou o clube da capital espanhola.

Felipe teve lesão muscular confirmada e deve perder duelo com belga Brugge, pela Liga dos Campeões (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

O atleta se lesionou em um treinamento comandado por Diego Simeone na última sexta-feira e perdeu a partida contra o Sevilla no último sábado, vencida pelo clube de Madri por 2 a 0. A previsão é que o atleta perca a partida da Liga dos Campeões com o Brugge, da Bélgica, na próxima terça-feira, além das próximas rodadas do Campeonato Espanhol.

Apesar de parecer correr por fora na briga por uma vaga na Copa do Mundo do Catar, Felipe foi convocado em março para as últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para o Mundial. O jogador voltou a ganhar uma vaga no time de Tite por causa de uma lesão sofrida por Gabriel Magalhães do Arsenal. Na última série de amistosos, o treinador testou alguns novatos como Ibañez e Bremer, que jogam na Itália, e Felipe ficou de fora.