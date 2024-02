Atlético de Madrid e Athletic Bilbao começam a decidir quem será um dos finalistas da Copa do Rei. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, dia 7, às 17h30 (de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri. Este é o primeiro dos dois jogos. A partida que definirá o finalista está marcada para o dia 29 deste mês, no Estádio San Mamés.

O Atlético de Madrid alcançou a semifinal depois de eliminar Sevilla e Real Madrid. O Bilbao deixou Alavés e Barcelona pelo caminho. Os outros semifinalistas, Mallorca e Real Sociedade, empataram por 0 a 0 na primeira partida.

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao Foto: Arte/Estadão

ATLÉTICO DE MADRIX X ATHLETIC BILBAO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO REI

DATA: 07/02 (quarta-feira).

07/02 (quarta-feira). HORÁRIO: 17h30 (de Brasília).

17h30 (de Brasília). LOCAL: Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha.

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO DE MADRID X ATHLETIC BILBAOAO VIVO

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ATLÉTICO DE MADRID X ATHLETIC BILBAO

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, Witsel e Hermoso; Koke, De Paul, Barrios, Molina e Samuel Lino; Griezmann e Depay (Morata). Técnico : Diego Simeone.

Oblak; Savic, Witsel e Hermoso; Koke, De Paul, Barrios, Molina e Samuel Lino; Griezmann e Depay (Morata). : Diego Simeone. ATHLETIC BILBAO: Unai Simón; De Marcos, Yeray Álvarez, Paredes e Berchiche; Galarreta, Prados e Sancet; Nico Williams, Iñaki Williams e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

LTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO DE MADRID E ATHLETIC BILBAO