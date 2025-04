Atletico de Madrid x Barcelona na Copa do Rei: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, 2, a partir das 16h30 (de Brasília), em duelo de volta da semifinal da Copa do Rei da Espanha. Após empate por 4 a 4 na ida, o confronto está em aberto, com o Real Madrid, já classificado à decisão, no aguardo da definição do segundo finalista. A partida acontece no estádio Metropolitano, em Madri, e tem transmissão do Disney+.

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam pela Copa do Rei. Foto: Arte/Estadão

Já o Barcelona, impulsionado pelas estrelas de Raphinha, Lamine Yamal e Robert Lewandowski, tenta vencer o favoritismo do Atleti, que joga em casa e precisa de uma vitória simples para avançar à decisão contra seu maior rival. Além de se apoiar no confronto recente pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona também tem a seu favor a má fase da equipe de Simeone: são três jogos sem vencer na LaLiga, além da eliminação na Champions League diante do Real.

ATLÉTICO DE MADRID X BARCELONA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO REI

Data: 02/04/2025 (quarta-feira)

16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Metropolitano, em Madri, Espanha

ONDE ASSISTIR A ATLÉTICO DE MADRID X BARCELONA AO VIVO

Disney+ (streaming)

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO DE MADRID

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Azpilicueta, Le Normand, Giménez e Reinilido; Llorente, De Paul e Barrios; Giuliano, Griezmann e Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone.

ESCALAÇÃO DO BARCELONA

BARCELONA: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez e Balde; De Jong, Pedri e Fermín; Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO DE MADRID E BARCELONA