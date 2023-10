Atlético de Madrid x Feyenoord: onde assistir, horário e escalação das equipes

A bola vai rolar nesta quarta-feira na Europa! Abrindo o dia de jogos pela Champions League, Atlético de Madrid e Feyenoord jogam na Espanha nesta quarta-feira, às 13h45. O jogo é entre os dois primeiros colocados da chave e a equipe de Madri tenta fazer valer o fator casa contra os holandeses.

O momento do Atlético de Madrid é praticamente perfeito. Mesmo com um jogo a menos no Campeonato Espanhol, a equipe de Simeone voltou a figurar dentro do G-4 da competição. Na Champions League, a equipe empatou na primeira rodada com a Lazio, fora de casa, e agora conta com a força coletiva e o talento de Griezmann para assumir a liderança da chave.

Atual campeão holandês, o Feyenoord conseguiu manter o bom momento para a atual temporada. Após cinco temporadas longe da Champions League, o time da Holanda abriu sua participação vencendo o Celtic, em casa, por 2 a 0. Para o jogo desta quarta-feira, Arne Slot aposta na força coletiva e na velocidade de seu ataque, com Minteh, Igor Paixão e Gimenez.

Atlético de Madrid x Feynoord - Champions League Foto: Arte/Estadão

ATLÉTICO DE MADRID X FEYENOORD: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 04/10 (quarta-feira).

HORÁRIO 13H45.

LOCAL: Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO DE MADRID X FEYENOORD AO VIVO

Continua após a publicidade

TNT

HBO Max

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ATLÉTICO DE MADRID E FEYENOORD

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Cesar Azpilicueta, Witsel e Hermoso; Molina, Llorente, Koke, Saul Niguez (De Paul) e Riquelme; Antoine Griezman e Correa (Morata). Técnico : Diego Simeone.

: Diego Simeone. FEYNOORD: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko e Hartman; Wieffer, Timber e Stengs; Minteh, Igor Paixão e Gimenez. Técnico: Arne Slot.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO DE MADRID E FEYENOORD