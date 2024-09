Atlético de Madrid x Real Madrid na La Liga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Antes mesmo da bola rolar, o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid pela La Liga já gerou uma série de polêmicas ao longo da última semana. Neste domingo, às 16h, os rivais se enfrentam no Estádio Metropolitano em partida que dá ao vencedor a chance de encostar no líder da competição, o Barcelona.

O jogo deve ter clima de tensão nas arquibancadas por conta dos recentes tumultos causados pela torcida do Atlético nas redes sociais. Parte da torcida promoveu uma campanha nas redes sociais com o intuito de insultar o atacante Vini Jr, do Real, com xingamentos racistas e ofensivos.

Em nota oficial emitida no sábado, 28, a La Liga afirmou que solicitará a detenção imediata dos autores da "campanha de ódio", como define a liga, contra o jogador do Real. O documento destaca que as ações se enquadram como incitação ao ódio, crime tipificado no artigo 510 do Código Penal espanhol. "A La Liga condena energicamente essas ações que fomentam, promovem e incitam, direta ou indiretamente, o ódio contra uma pessoa determinada, neste caso o jogador Vinicius Jr, por conta de sua raça (...) A La Liga não tolerará em nenhuma circunstância esse tipo de comportamento. Esses atos não só prejudicam a imagem do esporte e do país, como também representam uma ameaça direta à integridade e ao bem-estar de todos os torcedores", destaca a nota.

Em campo, o Real não contará com o atacante Kylian Mbappé, que está lesionado. A solução para o time titular de Carlo Ancelotti varia entre ter um sistema ofensivo mais agudo, colando nomes como o meia turco Arda Guler ou o brasileiro Endrick, ou uma formação mais conservadora que preencha o meio-campo. Neste caso, Camavinga seria titular para reforçar o setor.

Veículos espanhóis apontam para uma tendência de ter um Real Madrid mais conservador e com mais nomes no meio. Por isso, Endrick tende a ser reserva no começo da partida. A decisão, no entanto, pode mudar pouco antes do jogo.

No rival de Madri, o técnico Diego Simeone não terá Azpilicueta na lateral por questões físicas. Por outro lado, o treinador argentino conta com os retornos de Le Normand, De Paul e Griezmann para o confronto.

ATLÉTICO DE MADRID X REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LA LIGA

Data: 29/09/2024.

29/09/2024. Horário: 16h (de Brasília).

16h (de Brasília). Local: Estádio Metropolitano, Madri, Espanha

ONDE ASSISTIR A ATLÉTICO DE MADRID X REAL MADRID AO VIVO PELA LA LIGA

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO DE MADRID

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Witsel, Reinildo e Lino; De Paul, Koke e Gallagher; Griezmann e Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO REAL MADRID