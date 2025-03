Atlético de Madrid x Real Madrid na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

No duelo de ida, Rodrygo e Brahim Díaz marcaram os gols do Real Madrid no Santiago Bernabéu, enquanto Julián Álvarez descontou para o Atleti. Com a vantagem, o Real pode empatar a partida, por qualquer placar, para avançar à próxima fase da competição europeia, enquanto os donos da casa precisam obrigatoriamente vencer, por ao menos um gol de diferença, para não ser eliminado no tempo normal.

O Atlético de Madrid tem traumas com o Real Madrid na Champions League. A equipe, comandada por Diego Simeone, nunca eliminou o rival da competição. Já foram cinco encontros no mata-mata, incluindo duas decisões, em que o Real Madrid saiu vitorioso em todas: quartas de final em 2014/2015, semifinal em 1958/1959 e 2016/2017, e duas finais, em 2013/2014 e 2015/2016.