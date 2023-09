Atlético de Madrid x Sevilla: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em momentos completamente distintos na temporada de 2023-2024, Atlético de Madrid e Sevilla se enfrentam neste domingo, 3, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Os colchoneros, invictos no torneio, buscam vencer para manter a perseguição sobre o líder Real Madrid, enquanto os atuais campeões da Liga Europa amargam a lanterna, com zero pontos.

Diego Simeone não deve ter problemas para escalar sua equipe, embalada pela recente vitória esmagadora de 7 a 0 sobre o Rayo Vallecano. O mesmo vale para José Luis Mendilibar que, mesmo sem pontuar no nacional, começou a temporada com motivos para sorrir: seu time venceu o Desafio de Clubes da UEFA-Conmebol sobre o Independiente Del Valle e por pouco não levantou a taça da Supercopa da UEFA em cima do Manchester City.

Atlético de Madrid vem de vitória esmagadora sobre o Rayo Vallecano e entra empolgado para duelo com o Sevilla. Foto: Zipi/EFE

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Madri, Espanha.

: Madri, Espanha. ESTÁDIO : Cívitas Metropolitano.

: Cívitas Metropolitano. DATA : 03/09/2023.

: 03/09/2023. HORÁRIO: 13h30 (Horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

Star+ (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO DE MADRID : Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso e Lino; De Paul, Barrios e Llorente; Morata e Griezmann. Técnico : Diego Simeone.

: Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso e Lino; De Paul, Barrios e Llorente; Morata e Griezmann. : Diego Simeone. SEVILLA: Dmitrovic; Gattoni, Bade, Gudelj e Pedrosa; Sow, Rakitic, Suso, Torres e Ocampos; En-Nesyri. Técnico: José Luis Mendilibar.

