Atlético de Madrid x Valladolid em La Liga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Terceiro colocado e ainda com chances remotas de título, o time do treinador Diego Simeone vai enfrentar o lanterna e virtual rebaixado Valladolid. Para garantir os três pontos, o comandante argentino aposta suas fichas no mando de campo e a força da torcida no Estádio Metropolitano

Propriedade do ex-atacante Ronaldo Fenômeno, o Valladolid vive péssimo momento, dentro e fora de campo. Amargando a última colocação da competição, o técnico interino Álvaro Rubio tem dificuldades para conter os ânimos de seus comandados. O lateral-direito Luis Pérez e o atacante Juan Latasa saíram no soco na partida da semana passada, na derrota contra o Getafe.