Análise | Palmeiras bate Atlético-GO e vai para ‘final’ com o Botafogo na liderança do Brasileirão

O resultado levou o Palmeiras aos 70 pontos na classificação, mesma pontuação do Botafogo, mas com uma vitória a mais. O alvinegro carioca empatou por 1 a 1 com o Vitória e deixou escapar a ponta do campeonato às vésperas do confronto decisivo entre as equipes. Paulistas e cariocas se enfrentam na próxima terça-feira, no Allianz Parque, às 21h30, em “final” antecipada.

Após o duelo com o Botafogo, a tabela do Palmeiras ainda guarda confrontos com Cruzeiro, fora, e Fluminense, em casa. O time alvinegro, por sua vez, terá pela frente o Internacional, em Porto Alegre, e São Paulo, no Rio.