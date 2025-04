Atlético-GO x Athletic na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Atlético-GO e Athletic se enfrentam nesta segunda-feira, 7, a partir das 19h (de Brasília), pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta é a primeira vez que o clube mineiro chega à segunda divisão e tenta se recuperar na temporada com a equipe que vem da primeira divisão. O duelo acontece no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e tem transmissão da ESPN e do Disney+.

PUBLICIDADE O Athletic, recém-promovido à Série B, começou a temporada abaixo do esperado. No Campeonato Mineiro, foi eliminado ainda na primeira fase; já na Copa do Brasil, caiu na segunda rodada, diante do Grêmio, nos pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo normal. Fundado em 1909, o clube da cidade de São João del-Rei ganhou destaque a partir da última década. quando conquistou torneios estaduais, fez boas campanhas a nível nacional e se manteve na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Nesta temporada, apesar das eliminações precoces, conquistou a Taça Inconfidência e garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026 – independentemente da posição final na Série B deste ano.

Atlético-GO e Athletic se enfrentam pela primeira rodada da Série B. Foto: Arte/Estadão

Já o Atlético-GO, dono da casa, vive cenário semelhante ao Athletic neste ano. No Campeonato Goiano, foi eliminado na semifinal diante do Anápolis e viu o Vila Nova conquistar o Estadual após 20 anos. Na Copa do Brasil, também caiu na segunda rodada, diante do Retrô. Os resultados fizeram com que a equipe optasse pela demissão de Rafael Guanaes e contratasse o técnico Cláudio Tencati, que retorna ao clube após sete anos.

ATLÉTICO-GO X ATHLETIC: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B

Data: 07/04/2025 (segunda-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

ONDE ASSISTIR A ATLÉTICO-GO X ATHLETIC AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Disney+ (streaming)

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-GO

ATLÉTICO-GO: Vladimir; Raí Ramos, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Kauan e Shaylon; Marcelinho, Caio Dantas e Pottker. Técnico: Cláudio Tencati.

ESCALAÇÃO DO ATHLETIC

ATHLETIC: Adriel; Wesley Gasolina, Sidimar, Edson e Yuri Silva; Diego Fumaça, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Lincoln e Mateus Gonçalves. Técnico: Roger Silva.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-GO E ATHLETIC