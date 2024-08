Atlético-GO x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

O confronto coloca o lanterna do torneio contra o vice-líder. Em casa, o Dragão quer se recuperar no Brasileirão e aposta na volta do atacante Janderson ao time titular para começar a reação. No meio da semana, um bom empate com o Vasco da Gama encheu a torcida goiana de esperança.

Do outro lado do campo, a equipe carioca busca retornar ao topo da tabela e contará com o atacante Matheus Martins pela primeira vez. O jogador teve sua situação regularizada e deve fazer sua estreia pelo time. Tiquinho Soares e Savarino, no entanto, desfalcarão o clube por conta de dores.